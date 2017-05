మరికొద్ది గంటల్లో మూడో ప్రపంచయుద్ధం!: నివారణకు యాగం

ప్రఖ్యాత జ్యోతిష్కుడు ప్రమోద్ గౌతమ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. అతను యూపీ జ్యోతిష్కుడు. మరికొద్ది గంటల్లో ప్రపంచ వినాశనం మొదలు కానుందని, దీనిని నివారించేందుకు యాగం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

English summary

Amidst predictions of an oncoming World War by an American astrologer, local astrologers conducted a special "Shanti Yagna" at the Yamuna bank here to prevent Third World War.