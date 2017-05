82ఏళ్ల వయస్సులో తీహార్ జైలులోనే ఇంటర్ పూర్తి చేసిన మాజీ సీఎం!

ఆయనో మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఓ కేసులో దోషిగా తేలడంతో తీహార్ జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. అయితే, అతను 82ఏళ్ల వయసులో శ్రద్ధగా చదువుకుని ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయడం విశేషం.

English summary

higher secondary examination ("first division") at the age of 82 years from jail. Convicted in the teachers' recruitment scam, the former CM now is planning on pursuing an undergraduate course.