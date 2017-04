బిజెపి వ్యూహం: పట్టింపులేని బాబు, రేవంత్ రెడ్డికి షాక్?

తెలంగాణలో బిజెపి అనుసరిస్తున్న వ్యూహం రేవంత్ రెడ్డి ఆశలపై నీళ్లు చల్లే అవకాశం ఉంది. టిడిపితో తెగదెంపులు చేసుకునే మార్గంలో బిజెపి పయనిస్తోంది.

English summary

The T-BJP has coined a new slogan “Let’s strengthen alone and let’s go alone” indicating end to its alliance with the Telugu Desam in the state.