బీజేపీ ఎమ్మెల్యే తిట్లదండకం, ఏడ్చిన ఐపీఎస్ అధికారిణి

బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఓ పోలీసు అధికారిణికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఆమె కంటనీరు పెట్టించింది. అక్రమ సారా విక్రయాలపై కొందరు మహిళలు కొయిల్వా గ్రామం సమీపంలో ఆందోళనకు దిగారు.

English summary

A BJP MLA in chief minister Yogi Adityanath's parliamentary constituency Gorakhpur on Sunday pulled up a woman IPS officer publicly leaving her teary-eyed, an incident which was captured on camera and triggered a spate of allegations.