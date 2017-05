బాహుబలి సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రభాస్ పేరు మారుమోగిపోవడంతో.. ఇప్పుడా ఇమేజ్‌ను రాజకీయాల్లో వాడుకోవాలని ఓ జాతీయ పార్టీ భావిస్తున్నట్లుగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

The Bharatiya Janata Party (BJP) has decided to unleash a star-studded campaign for 2019 elections. The party planning to campaign with Rebel star Prabhas