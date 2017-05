నంద్యాలపై చంద్రబాబు డైలమా: జగన్ సహకారమా...

నంద్యాల ఉప ఎన్నిక టికెట్ అఖిల ప్రియ కటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చి జగన్ సహకారం తీసుకోవడమా, శిల్పాకు ఇచ్చి పోటీని ఎదుర్కోవడమా అనేది చంద్రబాబు డైలమా....

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu is in delima on Nandyala assembly ticket issue.