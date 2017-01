కోడళ్ళ మద్య ప్రఛ్చన్నయుద్దం కూడ సమాజ్ వాదీ పార్టీపై పడింది. చిన్న కోడలు అపర్ణ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం ద్వారా అఖిలేష్ కు చెక్ పెట్టాలని శివపాల్ వర్గం భావిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 12:43 [IST]

English summary

cold war between mulayam singh daughter in laws dimple and aparna, this war reflects on samajwadi party .mualayam singh second wife sadhana is also concerned immediate political future of her daughter in law aparna.