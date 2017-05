ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడును అమెరికాలో టార్గెట్ చేసింది ఎవరో తెలిసిపోయిందంటున్నారు. అంతకుముందు ఓ వెబ్‌సైట్ చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటనపై కథనాలు రాసింది. ఆ కథనంలో ఉన్నట్లుగానే ఇర్విన్ మేయర్‌కు ఇచ్చిన

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 9:33 [IST]

English summary

Email to US Mayor demands arrest of Andhra CM Naidu, TDP blames YSRCP.