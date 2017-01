వింత అనుభవం: 2017లో టేకాఫ్ అయిన విమానం 2016లో ల్యాండైంది!

యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్ విమాన ప్రయాణికులు వింత అనుభూతిని పొందారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

United flight #UA890 departed Shanghai in 2017 and will arrive in San Francisco back in 2016! #BackToTheFuture ✈ pic.twitter.com/p54PSE9M8Y

English summary

United Airlines has figured out the secret to time travel. A flight that departed in Shanghai in 2017, will arrive in San Francisco in 2016.