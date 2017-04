జయలలిత మృతిలో ఊహించని ట్విస్ట్:ఆ 'జ్యూసే' ఆమె ప్రాణాలను హరించిందా?

నిజానికి జయలలిత చాలా కచ్చితమైన డైట్ పాటించాల్సి ఉండగా.. నర్సులు ఎవరు ఆమెకు డైట్ గురించి చెప్పలేదని, అందువల్లే ఆమె జ్యూస్ తాగారని ఆ కథనం ద్వారా ప్రచారమవుతోంది.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 8:37 [IST]

English summary

The latest buzz is that a fruit juice was given to Jayalalithaa despite objections from the nurses of Apollo Hospital. A nurse treating Jayalalithaa is said to have revealed that a fruit juice that Jayalalithaa usually consumed was given to her by the bystander (name not revealed) and the nurses objected.