గాలి జనార్దన్ రెడ్డి రాజకీయ వైరాగ్యం, ఎందుకు?

ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలని గాలి జనార్దన్ రెడ్డి నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేసుల భయంతోనే ఆయన ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని వినికిడి.

English summary

It is said that Karnataka ex minister Gali Janardhan Reddy has decided not to participate in diect politics in Karnataka.