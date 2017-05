ఏపీ ఎఫెక్ట్: బళ్లారిని వదిలి.. అక్కడ చక్రం తిప్పే యోచనలో గాలి

ఒకప్పుడు కర్నాటక రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన మైనింగ్ కింగ్ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి మరోసారి ఆ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నారు. అయితే బళ్లారిలో రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికి చిక్‌బళ్లాపూర్ నుంచి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that Gali Janardhan Reddy now seeing at at Chikballapur district.