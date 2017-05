ఒంటరిగానే సెల్ లో శశికళ, ఎందుకంటే?

అక్రమాస్తుల కేసులో జైలు శిక్షను అనుభవిస్తున్న అన్నాడిఎంకె నేత శశికళ ఇప్పుడు ప్రత్యేక సెల్ లోకి మారింది.ఆమె ఒంటరిగానే ఉండాలని యోచిస్తున్నట్టు జైలు వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

English summary

AIADMK leader V K Sasikala moved out of the cell she was sharing with fellow convict J Ilavarasi and is now housed in a separate cell at Central Prison, Parappana Agrahara, a source said.