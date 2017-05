కేఈ కృష్ణమూర్తిన పక్కన పెట్టిన చంద్రబాబు!

ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తికి మరోసారి చేదు అనుభవం ఎదురైందని అంటున్నారు. జిల్లాల ఇంచార్జుల మంత్రుల నియామకంలో ఆయనకు చోటు దక్కలేదు. ఏ జిల్లాకు ఇంచార్జి మంత్రిగా ఆయనను నియమించలేదు.

Is Deputy Chief Minister KE Krishnamurthy face bitter experience?

