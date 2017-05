రజనీకాంత్ రాజకీయ ఆరేంగేట్రం సస్పెన్స్‌పై నటి కస్తూరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రజనీకాంత్ పోర్, పోర్ అంటున్న మీ మాటలు విని బోర్ కొడుతోందని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపారు.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 10:04 [IST]

Actor Rajinikanth completed his 5 days of meeting fans today. The star actor has still kept the fans guessing if he would take a plunge into politics. Questioning if he would be a decisive leader, actress Kasturi took to twitter to register her doubts.