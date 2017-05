కెసిఆర్ షాక్: ఒయులో అంత జరిగిందా, పరిస్థితిపై ఆరా?

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో తన పట్ల పేరుకుపోయిన అసంతృప్తిని తెలుసుకుని కెసిఆర్ దిగ్బ్రాంతికి గురైనట్లు చెబుతున్నారు. పరిస్థితిపై ఆరాకు ఆయన కమిటీ వేశారని వినికిడి.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 15:56 [IST]

English summary

It is said that Telangana CM and Telangana Rastra Samithi (TRS) chief K Chandrasekhar Rao (KCR) shocked to hear the the level opposition among the Osmania University (OU) students against him.