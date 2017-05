సంచలనం: బాత్ రూమ్ లో సెలబ్రిటీల సెల్పీ, కారణమిదే!

మెట్ గాలా షో లో సోషల్ మీడియా స్టార్ కైలీ జెన్నర్ తీసిన ఓ సెల్పీ వివాదాస్పదంగా మారింది. బాత్ రూమ్ లో సెలబ్రిటీలు ఉంటే కైలీ తన కెమెరాతో సెల్పీలు తీసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After the celebs walked the red carpet and had 10,000 photos taken, they retreated to celebrate and hang out together ... in the bathroom. Kylie, ever the social media pro, snapped a pic of everyone to mark the occasion.