బాబు ఎఫెక్ట్: కేంద్రమంత్రి ప్రశ్నపై లోకేష్ లోతుగా ఆరా

విశాఖలో తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి, టిడిపి యువనేత నారా లోకేష్ ఆసక్తికర విషయం చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Minister Nara Lokesh shocked when Union Minister Tomara talks about his father and AP CM Nara Chandrababu Naidu.