తెర పైకి మరో గ్రూప్: అన్నాడీఎంకెలో ముదురుతోన్న అనిశ్చితి!, పళనికి కొత్త తలనొప్పి..

వైగై సెల్వన్ ఆధ్వర్యంలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ సీనియర్ నేతలు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి రహస్య సమావేశాలు నిర్వహించారు.

English summary

There is a trouble always striking in AIADMK party, it becomes an headache to CM Palaniswami. Recently the party MLA Vaigai selvan held a secret meeting with some of the MLA's