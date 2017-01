పార్ట్ టైమ్ స్మగ్లర్లు! సంపాదన బాటలో మాదకద్రవ్యాల ఏజెంట్ల అవతారం

అడ్డగోలు సంపాదన కోసం గంజాయి స్మగ్లర్ల అవతారం ఎత్తిన వాళ్ళు చివరికి పోలీసుల చేతికి చిక్కి ప్రస్తుతం కటకటాలు లెక్కబెడుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

On Friday, on credible information the Commissioner’s Task force, West Zone Team, Hyd, with the assistance of Mangalhat Police arrested 4 persons who involved in Marijuana Smuggling at Gangabowli of Mangalhat Area, Hyderabad. Seized 32 kilograms of marijuana, 3 cell phones and Rs.32,000.