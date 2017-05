బెడ్రూం నిండా కెమెరాలే: ఆ లేడీ వలలో 25 మంది ఎంపీలు?

బిజెపి ఎంపిని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి పోలీసులకు చిక్కిన మాయలేడీ గుట్టు రట్టయింది. ఆమె వలలో దాదాపు 25 మంది ఎంపీలు పడినట్లు విచారణలో తేలింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BJP MP KC Patel had filed a complaint with Delhi Police allegeing that the woman drugged him and took his pictures to blackmail him later. The woman had filed a complaint of rape against the MP.