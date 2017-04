ఎన్నికల వేళ: వైఎస్ జగన్ కోసం అతనొచ్చాడు

వచ్చే ఎన్నికల్లో వైయస్ జగన్ కోసం ప్రశాంత్ కిశోర్ పనిచేసే అవకాశాలున్నాయి. ఆయన విజయసాయి రెడ్డితో సమావేశమయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The YSR Congress is likely to rope in the services of political strategist Prashant Kishor, the 2019 general elections in Andhra Pradesh, to help it script new campaign initiatives for the party.