త్వరలో పురుషుడు ప్రసవించనున్నాడు!

ప్రపంచంలో తొలిసారి పురుషుడిగా మారుతున్న మహిళ.. ప్రసవించనున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

More transgender men using fertility treatment to get pregnant https://t.co/qIOUyjvuRu pic.twitter.com/nGbRoZHHRX

English summary

A 20-year-old transgender man will be the first male in the UK to give birth after finding a sperm donor on Facebook to get himself pregnant.