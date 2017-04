అన్నంత పని చేశారు: తాగునీరు ఇవ్వలేదని మూత్రం తాగారు

తమ కష్టాలపై వివిధ రీతుల్లో ఆందోళనలు నిర్వహిస్తూ, అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న తమిళనాడు రైతులు మరోసారి కొత్త పద్ధతిలో నిరసన తెలిపారు.

English summary

Grabbing eyeballs with their novel way of protest, Tamil Nadu farmers on Saturday drank urine in another desperate bid to draw the government's attention towards their plight.