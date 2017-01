రజనీ పొలిటికల్ ఎంట్రీకి డిమాండ్: 'ఆ సత్తా ఆయనొక్కడికే ఉంది!'..

రాష్ట్రంలో పేరుకుపోయిన అవినీతిని, అల్లర్లను అదుపు చేయగలిగే సత్తా ఒక్క రజనీకి మాత్రమే ఉందని, అందుకే ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావాలని రాయల్ రాజు డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Rajanikanth fans are demanding that Rajani should enter into politics. For this they made wall poster publicity