తప్పు చేసి దొరికిపోయిన సానియా: సెటైర్ల వర్షం కురిపించిన నెటిజన్లు

భారత స్టార్ టెన్నీస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా సోషల్ మీడియాలో అవాస్తవమైన ఒక ప్రమోషనల్ పోస్టింగ్ పెట్టి నెటిజన్లకు దొరికిపోయింది. దీంతో వారు ఆమెపై సెటైర్ల వర్షం కురిపించారు.

Saturday, May 20, 2017, 9:41 [IST]

Indian Tennis player Sania Mirza posted a promotional tweet on Wednesday about the smartphone One Plus 3T. But this promotional tweet went wrong when she didn’t realise that she was making the tweet from her I-Phone. Twitteratti was quick to spot this and they didn’t really take much time to troll the tennis player.