కిరణ్ బేడీకి అశ్లీల వీడియో పంపాడు, ఆమె ఏమి చేసిందో తెలుసా

పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిరణ్ బేడికి అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ అశ్లీల వీడియోను పంపిన అధికారి శివకుమార్ పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది.

English summary

lieutenant govenor kiran bedi has suspended a top pondicherry civil services official posting pornographic content in whatsapp group administred by rajniwas on saturday.