భారత పర్యటనలో ఉన్న గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ ఖరగ్‌పూర్ విద్యార్థులతో సాంకేతిక విషయాలతోపాటు తన వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా పంచుకున్నారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 8:04 [IST]

English summary

It was homecoming for India-born Google CEO Sundar Pichai as he visited his alma mater IIT Kharagpur on Thursday. The tech giant's CEO gave a sneak peak into his college days when he met his wife Anjali and the romance blossomed.