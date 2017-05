జగన్‌కు తాను అపాయింట్‌మెంట్ ఇవ్వడంపై తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల ప్రధాని మోడీ సీరియస్‌గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాలు తెప్పించుకున్నారని వినికిడి.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 10:41 [IST]

English summary

TDP leaders’ ruckus on Jagan-Modi meeting had reached the premises of the Prime Minister’s Office. According to highly placed sources, Prime Minister Narendra Modi had expressed his discontent on TDP leaders questioning the appointment given to YSRC chief Jagan Mohan Reddy.