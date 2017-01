దెయ్యాల ఊరిలో... 40 యేళ్ళు ఒంటరిగా...

ఎటు చూసినా తెల్లని మంచు... ఎముకలు కొరికేసే చలి.. పైగా అదో దెయ్యాల ఊరు...అన్నిటినీ మించి భయంకరమైన ఒంటరితనం... అలాంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళాలంటేనే వణుకు పుడుతుంది ఎవరికైనా.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 14:46 [IST]

English summary

Every day for 40 years, Billy Barr has collected data about snow in the town of Gothic, Colorado, where he lives. He does it just to pass the time, but his data has been invaluable to climate scientists.