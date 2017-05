అందంగా ఉన్నావు, నా కోరిక తీర్చు, అడిగిందిస్తా, మహిళపై వేధింపులు

చాలా అందంగా ఉన్నావు. నా కోరిక తీర్చకుంటే బదిలీ చేస్తానంటూ ఏపీ ట్రాన్స్ కో లిప్ట్ ఇరిగేషన్ సూపరింటెండ్ వీబీడి శ్రీనివాస్ రావు వేధింపులు తాళలేక ఓ మహిళ ఉద్యోగిని నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహాత్యయత్నానికి ప్

English summary

A TS Transco staffer attempted suicide by consuming sleeping pills following alleged harassment at work by lift irrigation department superintendent V.D.B. Srinivas.