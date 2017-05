1500 కోట్ల కుంభకోణం: బయటపెట్టిన బెంజ్ కారు! ఎలా జరిగిందంటే?

ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌లో విశాఖపట్టణంలో కేంద్రంగా జరిగిన రూ. 1500 కోట్ల భారీ కుంభకోణం ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపుతోంది. ఇంత పెద్ద కుంభకోణమా? 1500 కోట్ల రూపాయలా? అంటూ సగటు విశాఖవాసి ఆశ్చర్యాన్ని వ్

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 9:58 [IST]

English summary

The police here on Friday registered cases against nine persons for allegedly siphoning off Rs 1500 crore through fraudulent foreign remittances by forming fake companies.