పాదపూజ, వంగి వంగి దండాలు వద్దు : శశికళకు స్టాలిన్ చురకలు

పాదపూజ, సాష్టాంగ నమస్కారం, వంగి వంగి దండాలు పెట్టే సంస్కతిని వీడాలని, గంభీర నమస్కారంతో నేతలను ఆహ్వానిస్తే చాలని ఎంకే స్టాలిన్ పిలుపునిచ్చారు.

Sunday, January 8, 2017

With Sasikala and Stalin taking over the reins of AIADMK and DMK, how will Tamil Nadu politics change?