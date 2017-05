ఆ తరహా ప్రదర్శనను ఎప్పుడూ చూడకూడదు: కోహ్లీ ఆవేదన

రైజింగ్ పూణెతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఎదురైన ఘోర పరాభవాన్ని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 23:14 [IST]

English summary

Having won only two out of the 10 games they have played so far in the 2017 Indian Premier League (IPL), captain Virat Kohli said that Royal Challengers Bangalore (RCB) are not in the race for the playoffs.