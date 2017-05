పంచమహాపాతకాలనుతొలగించే నారాయణ నాగబలి

నాలుగు వేదాలలో ఒకటైన అధర్వణవేదం వివిధ రకాల మంత్ర తంత్రాలకు నిలయం అయి ఉన్నది. ఆయుర్వేదం అని పిలువబడే హైందవ వైద్యశాస్త్రంకూడా " ఈ అధర్వణవేదంలోని ఒకభాగం అయి ఉన్నది.

English summary

Astrologer describes what is Narayana Ngabali and its importnace.