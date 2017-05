భోజనం చేయడానికి రూల్స్ ఉన్నాయా?

భోజనం చేయడానికి కూడా కొన్ని నియమాలున్నాయని జ్యోతిష్కుడు చెబుతున్నారు. ఆ రూల్స్ లేదా నిబంధనలు ఏమిటో చూడండి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

According to astrologer there are certain rules in taking food.