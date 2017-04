వేదాల్లో అసలేం ఉంది: ఉపయోగమేనా?

ఈ లోకంలో ప్రతి ప్రాణి, ప్రతి జీవి యొక్క యదార్థ స్వరూపం పరమాత్మయే. అయితే తను పరమాత్మా స్వరూపాన్ని మరచి జీవుడుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు మానవుడు.

English summary

Astrologer explains the use of Vedas and their importnace in daily life.