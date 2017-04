తెల్లవారుజామున వచ్చే కలలు నిజమవుతాయా?

తెల్లవారు జామున వచ్చే కలలు నిజమవుతాయని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దానికి ఏమైనా కారణం ఉందా అనే విషయాన్ని జ్యోతిష్కుడు విశ్లేషించారు.

English summary

The dreams in the early morning may reflect the true incidents, according astrologer.