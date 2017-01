విశేషాలు: సంక్రాంతి పురుషుడు రాక్షస

మకరరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించేదినం మకరసంక్రాతి. ఈనాటి నుంచి సూర్యుడు కర్కటకరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించింది మొదలు మకరసంక్రాతి వరకు దక్షిణాయనము.

English summary

The astrologer described the importance of Makara Sankranthi and its mythological story.