సంక్రాంతికి ముందు భోగీ: ఎందుకు, ఎలా చేస్తారు?

సంక్రాంతికి ముందు రోజు తెలుగు ప్రజలు భోగీ పండుగ జరుపుకుంటారు. అలా ఎందుకు జరుపుకుంటారు, దాని ప్రాముఖ్యం ఎమిటనేది చదవండి....

English summary

The astrologer has explained the importance of bhogi, which comes before Makara sankranthi festival.