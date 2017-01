మకర సంక్రాంతి ఎందుకు చేసుకుంటాం?

తెలుగువారికి ఇష్టమైన పండుగ మకర సంక్రాంతి. ఈ పర్వదినం నాటికి ధనధాన్యాలు ఇళ్లకు వస్తాయి. ఈ పండుగ వెనక ఉన్న కథేమిటి...

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Astrologer Maruthi Sharma explained the back ground of Makara sankranthi and Kanuma festivals.