వైశాఖ మాసం మొదలైంది

ఆధ్యాత్మిక సాధనకి అద్భుతమైన మాసాలలో ఒకటి. వైశాఖము, మాఘము, కార్తికము – ఈ మూడింటినీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో చాలా ప్రధానంగా చెప్తారు.

English summary

Astrologer says Vaishakha Masam has started and also the importance of Vaishakhi.