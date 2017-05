ఏ దేవునిమాలలో ఏ దారాలు వాడాలి? , చనిపోయినవారి ఊరేగించేటప్పుడు డబ్బులెందుకు చల్లుతారు?, ఉప్పును ఎందుకు దొంగిలించ రాదు?, నిద్రలేవగానే ముందు ఎవర్నిచూడాలి? లాంటి విషయాలపై చాలా మందికి అనేక సందేహాలుంటాయి.

English summary

What are the best things to see after waking up in the morning?