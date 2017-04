అక్షయ తృతీయ: బంగారం ఎందుకు కొంటారు?

అక్షయ తృతీయ రోజున చాలా మంది బంగారం కొంటారు. అలా ఎందుకు కొంటారనే విషయాన్ని జ్యోతిష్కుడు వివరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Astrologer explained the importance of Akshaya Triteeya and also says why it is a special event.