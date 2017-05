కాల అమృతయోగం అంటే ఏమిటి?

ఒక జాతకచక్రంలో అగ్రభాగంలో రాహువు చివర భాగంలో కేతువు ఉండి, ఈ రెండు గ్రహాలమధ్యా మిగిలిన ఏడుగ్రహాలు చిక్కుకున్నట్లయితే దానిని కాలసర్పయోగం లేదా కాలసర్పదోషం అని పిలుస్తారు.

English summary

Who are in Kala Amtritha Yogam they will face Rahu and Kethu pains.