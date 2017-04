అలా కూడదా: స్త్రీతో సంసారం ఎలా చేయాలి?

భార్యతో సంసారం ఎలా చేయాలి, ఎటువంటి సమయాలు దానికి మంచిది కాదు అనే విషయాలను జ్యోతిష్కుడు వివరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Astrologer described the treatment meted out wife by a man in daily life.