మేం కాదు, ఆయనే: నారాయణరెడ్డి హత్యలో డిజిపి ట్విస్ట్, అదే వెంటాడి చంపింది!

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత, ప్రత్తిపాడు ఇంచార్జ్ చెరుకులపాడు హత్య కేసుపై డిజిపి సాంబశివ రావు సోమవారం వైసిపి నేతలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 22, 2017, 18:52 [IST]

Andhra Pradesh DGP Sambasiva Rao on monday responded on YSR Congress Party leader Narayana reddy's murders case.

Other articles published on May 22, 2017