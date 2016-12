2017 జనవరి ముహూర్తాలు

కొత్త సంవత్సరంలోకి మనం అడుగు పెట్టబోతున్నాం. ఈ ఏడాది మొదటినెల జనవరిలో వివిధ కార్యాల ప్రారంభానికి ఉన్న ముహూర్తాలు ఏమిటో జ్యోతిష్కుడు అందించారు. వాటి ప్రకారం పనులను ప్రారంభించవచ్చు.

English summary

Astrologer has prresented January 2017 auspecious days. Readers can see the details.