నాన్న బతకాలని ఉందంటూ వాట్సాప్ లో సెల్పీ పంపి చనిపోయిన చిన్నారి

తన స్నేహితులతో కలిసి ఆడుకోవాలని ఉంది. తనకు ట్రీట్ మెంట్ చేయించాలని కోరుతూ ఓ కూతురు తన తండ్రికి వాట్సాప్ లో పంపిన వీడియో మేసేజ్ పలువురిని కంటతడిపెట్టిస్తోంది.ఈ ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకొంది. క్యాన్సర్ వ్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

15 year old girl selfie message on whatsapp to her father before death in Vijayawada. Sai sree whats app message to father for cancer treatment.