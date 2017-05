ఏపీ ముందడుగు: పిడుగుపాటును ముందే గుర్తించారు, ఎలాగంటే..

ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం కాకిమడుగు, కొత్తపల్లి గ్రామాల మధ్య మరో అరగంటలో పిడుగు పడుతుందని మంగళవారం నాడు విపత్తు శాఖ హెచ్చరించింది.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 15:59 [IST]

For the first time, Chittoor people were alerted yesterday, of a thunderbolt that would occur between 9 p.m. and 9.30 p.m. They were asked to stay indoors and avoid harm.